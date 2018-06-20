В Харькове ради многоэтажки уничтожили усадьбу семьи Синяковых

Он мог бы стать туристической изюминкой города и даже местом паломничества футуристов, однако его разрушили ради очередной многоэтажки. В Харькове уничтожили старинную усадьбу семьи Синяковых – выдающихся деятельниц культуры первой четверти прошлого века и муз известных поэтов и художников.

Сестры Синяковы вдохновляли Маяковского, Пастернака, Есенина, а фамилия художницы Марии Синяковой в топе авангардистов мира. Сейчас единственное упоминание о талантливых украинских женщин не только на Харьковщине, но и в Украине еще осталась в Змиевском районе. Это загородный дом Синяковых, заброшенный и полуразрушенный.

Загородная дача харьковского купца Михаила Синякова в селе Красная Поляна. Он ее построил в начале 20 века для своих детей. Все 9 имели хорошее образование, а 5 девушек еще и небывалую красоту. Они сводили с ума выдающихся поэтов и художников.

Во времена революции усадьбу комунизировали, стены покрасили в советском стиле, картины и уникальные вещи – разворовали. А последние 10 лет здесь жили бездомные. Известный британский галерист-коллекционер Джеймс Баттервик посетил это место год назад и увиденное его поразило.

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Сам дом еще можно сохранить – отремонтировать крышу, укрепить стены, воспроизвести галерею. На все надо 1,5 млн грн. Но сейчас в усадьбы нет даже хозяина, говорит искусствовед. За 10 лет только добились зачисления дома в государственный реестр недвижимых памятников Украины. Здесь планируют создать филиал музея Синяковых, а главный офис должен быть в Харькове.

Краевед Андрей Парамонов отыскал в архивах документы о харьковском имение Синяковых еще в 2002 году, 16 лет добивался, чтобы дом взяли под государственную охрану, однако тщетно. На месте усадьбы – возведут многоэтажку.

Ответ чиновников неутешительный, исторических памятников в Харьковской области более 9 тыс, за всеми не уследишь.

В Харькове домов, которым грозит разрушение сотни: это и усадьба врача Сурукчи, где любил гостить Шаляпин, и дома, где жили писатель Бунин и композитор Борткевич. Историки не уверены, устоят ли эти имения еще хотя бы лет 5.

К слову, в Николаевской области 160 учеников школы вместо классов будут учиться в бывшей мастерской.

Опубликовано Июнь, 20 в 11:24



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