В кадре Львов: самые популярные кинолокации города

Улицы во Львове называют именами всемирно известных режиссеров, а площадь Рынок любимое место не только туристов, но и продюсеров. Город Льва как фон для художественных фильмов становится популярным с каждым годом.

Снимать свои ленты приезжают профессионалы не только из украинских, но и из польских, индийских и американских киностудий.

40 лет назад в дворике Армянской церкви храбрый Д’Артаньян соревновался с гвардейцами кардинала Ришелье. Именно здесь снимали фильм о трех мушкетерах. Львов в фильмах становился не только столицей Франции – его улочки превращались в индийские, итальянские и испанские. Здесь снимали послевоенную Прагу и средневековый Лондон.

Брусчатка на площади Рынок и шпили львовских соборов появлялись в старых лентах и ​​в современных работах. В прошлом году известный польский режиссер Кшиштоф Занусси снимал свой фильм в тюрьме на Лонцкого.

А каждый львовянин может пройтись той же дорогой, что и герой итальянского фильма Перемирие.

Львов как кинолокация набирает популярность.

Несколько короткометражек снял во Львове и режиссер Тарас Дронь.

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Сейчас Львов привлекает не только старинной архитектурой, говорит режиссер – для съемок идеально подходят и промышленные и спальные районы. Продюсеры выбирают город и потому, что здесь можно арендовать необходимое оборудование.

Организовать съемки во Львове помогает местная кинокомиссия – она ​​ищет необходимые локации и способствует получению необходимых разрешений. Правда, за это не имеет ни копейки – сбора за съем в городе Льва нету.

А город получает прибыль другим способом – работники компании арендуют павильоны и жилье, а также питаются в львовских заведениях, а предприниматели платят налоги – так и наполняют бюджет.

Чем больше съемок во Львове, тем больше туристов приезжают сюда. Ведь с помощью кино, уверены специалисты, формируется образ города, и все больше людей хотят посмотреть на архитектурные шедевры в Украине. Поэтому в городском совете способствуют съемкам.

За последние 8 месяцев во Львове отсняли 40 проектов – украинских и иностранных фильмов и реклам. А на конкурс кино о самом городе в этом году подали заявки 60 режиссеров, еще 2 года назад их было всего 10.

К слову, рецензия на Mamma Mia! 2: танцующий Броснан и отсутствие Стрип.

Опубликовано Август, 14 в 19:53



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