В Конотопе может исчезнуть единый коммунальный транспорт

В Конотопе может исчезнуть единый коммунальный транспорт. Вместо 2 грн за проезд уже приходится платить 4 грн. Стотысячный город стал заложником политических игр местных элит.

Конотоп уже полгода живет без бюджета. В райцентре парализована работа трамваев. Кстати это чуть ли не главная визитная карточка города. Работникам трамваев не выплачиваются зарплаты и ныне электротранспорт переведен в режим простоя. Но местные и власть решать конфликт не спешат.

Мария в конотопском трамвайном управлении работает водителем уже почти 4 года. И вот уже несколько недель девушка ежедневно приходит на работу, но на рейс не выезжает. Из-за долгов по зарплате их предприятие остановилось. Город должен транспортниками 1,5 млн грн.

Проблемы возникли из-за непринятого бюджета города на этот год. Стотысячный Конотоп чуть ли не единственный райцентр Украины, который живет без этого документа более полугода.

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И 150 работников трамвайного депо стали заложниками политических игр местных князьков, убеждают электро-транспортники. Говорят, мэр Артем Семенихин вроде хочет полностью ликвидировать трамваи в Конотопе. А в депо обустроить частный автобусный парк.

Но мэр все обвинения отвергает. Мол работа электротранспорта приостановлена из-за аварийного вагонного парка. Депо выключено от электроснабжения.

Трамвайщики задолжали за свет более 2 млн грн. Во всех бедах мэр обвиняет депутатов. Мол, это они не хотят голосовать за бюджет и программу развития электротранспорта.

Однако депутаты убеждают, они не против реконструкции трамвая, и не против проголосовать за восстановление его работы. Но хотят, чтобы реконструкция электротранспорта происходила прозрачно. К тому же мэрия имеет возможность и сейчас платить зарплату работникам.

Отсутствие трамвая в Конотопе изрядно бьет по карману местных жителей. За проезд в маршрутках им теперь приходится платить вдвое больше. Люди опасаются, что под словом “реконструкция”, их электротранспорт вообще больше не выйдет на пути.

К слову, в мегаполисах появятся долгосрочные транспортные схемы.

Опубликовано Июль, 25 в 17:08



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