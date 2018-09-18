В Киеве состоялась премьера Лебединого озера при поддержке Людмилы Русалиной

В эту субботу Киев всколыхнуло яркое художественное событие. На сцене Национальной оперы Украины, в исполнении звезд мирового балета Анны-Софии Шеллер и Александра Стоянова, состоялась премьера балета Лебединое озеро. Поддержала мероприятие известна меценат Людмила Русалина.

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Красивая, романтическая сказка о любви и борьбу добра со злом уже более 100 лет сохраняет свое первенство в сердцах зрителей.

Поэтому балет стал действительно незаурядным мероприятием, которое доказывает – Украина успешно приобщается к мировым культурным событиям.

К слову, Монако, пляжи и балет: младшая дочь Суркиса покоряет мир.

Опубликовано Сентябрь, 18 в 11:07



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