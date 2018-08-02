В Киеве открыли памятник Илье Муромцу

В Киеве открыли памятник Илье Муромцу. Произошло это в одноименном парке, названном в его честь – бывшем парке Дружбы народов.

Высота монумента – 11 метров. Создали его по уникальной технологии: части для форм скульптуры сначала изготовили с помощью 3D-принтера, а затем заливали бронзой. А позировал для образа богатыря Василий Вирастюк.

Читайте: В Харькове женщина пыталась взорвать памятник УПА по заказу спецслужб РФ

Илья Муромец, по преданию, родился под Черниговом, служил князю Владимиру, охранял Киев и похоронен в Киево-Печерской лавре. Именно поэтому местные власти приняли решение установить этот памятник.

К слову, в районном центре Золочев Львовской области вандалы уничтожили памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Опубликовано Август, 02 в 14:18



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.