В Киеве открыли памятник Илье Муромцу
В Киеве открыли памятник Илье Муромцу. Произошло это в одноименном парке, названном в его честь – бывшем парке Дружбы народов.
Высота монумента – 11 метров. Создали его по уникальной технологии: части для форм скульптуры сначала изготовили с помощью 3D-принтера, а затем заливали бронзой. А позировал для образа богатыря Василий Вирастюк.
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Илья Муромец, по преданию, родился под Черниговом, служил князю Владимиру, охранял Киев и похоронен в Киево-Печерской лавре. Именно поэтому местные власти приняли решение установить этот памятник.
К слову, в районном центре Золочев Львовской области вандалы уничтожили памятник русскому поэту Александру Пушкину.