В Киеве открылся молодежный форум Завтра.UA

Они амбициозны, молоды и готовы менять страну к лучшему. Сейчас 100 студентов стали стипендиатами программы Завтра.UA, которая реализуется при поддержке Фонда Виктора Пинчука. Они получат годовые стипендии и поддержку в реализации собственных проектов в Украине.

Еще 6 студентов получают гранты на обучение в ведущих мировых университетах. Одна из них – Виктория Алиева уже этой осенью отправится получать образование в Кембридже. Говорит, поступить туда – только полдела. Не менее важно найти финансирование. Ведь год обучения там стоит почти 30 тыс фунтов.

Поздравил стипендиатов премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Заверил, правительство четко осознает, что будущее страны – за молодым поколением. Ведь сейчас как никогда Украина нуждается в новых знаниях, технологиях и новых лицах.

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По приглашению Фонда Виктора Пинчука в Киев приехал научный сотрудник Стэнфордского университета, всемирно известный историк Нил Фергюсон.

Рассказал о борьбе с фейковых новостями, роли социальных сетей в современной политике и новом мировом порядке. Историк признал – Украина имеет тяжелую новейшую историю среди других европейских стран. Тот факт, что Украина существует сейчас как независимое демократическое государство со всеми ее недостатками – называет триумфом.

В течение последующих 2-х дней стипендиаты программы Завтра.UA примут участие в практических семинарах и мастер-классах, а также разработают собственные социальные и бизнес-проекты, лучшие из которых получат поддержку Фонда Виктора Пинчука.

К слову, Факты писали, куда пойти на День молодежи в Киеве.

Опубликовано Июнь, 22 в 22:14



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