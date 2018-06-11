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В Мехико по улицам проехали сотни обнаженных велосипедистов

Некоторые покрыли тело особыми рисунками. Были и те, кто постеснялся раздеваться полностью, но все же присоединился к заезду.

Его провели в поддержку прав велосипедистов. Протестовали против того, как с ними обращаются на дорогах водители автомобилей.

Мехико считается одним из самых наполненных машинами городов – за день по улицам проезжает до 8 млн авто.

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В то же время, город может похвастаться и одной из крупнейших в мире сетей проката велосипедов.

Недавно там открыли новые велосипедные дорожки общей протяженностью 160 км.

Впрочем водители авто не готовы к равноправию и часто обращаются с всадниками двухколесного транспорта по-хамски.

К слову, эффектная супермодель стала лицом велогонки Giro d’Italia.

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