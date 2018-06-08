В Николаеве уходит под воду микрорайон – жизни 50 тысяч человек под угрозой

Татьяна Чайка показывает, как Бугский лиман съедает территорию микрорайона Намыв. Под водой исчезли деревья, посаженные вдоль воды 30 лет назад.

На несколько метров сузилась пляжная полоса. Лиман уже у дороги. А там недалеко и до многоэтажек, которые уже начинают проседать.

Микрорайон для 50-ти тыс жителей построили в конце 1970-х на намывной территории. В городе стремительно развивалось судостроение и нужно было срочно строить жилье для работников.

Поэтому строители не обращали на соблюдение технических требований, а на набережную не хватило денег, – рассказывает Владимир Гуллер. В те годы он был инженером управления капитального строительства города.

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Намыв территории потянуло перенос судоходного фарватера. Теперь лиман подмывает и противоположный берег микрорайона Большая Корениха. Здесь уже разрушаются пять усадеб – в пропасть съезжают огороды, трескаются дома.

Укреплять берег здесь очень дорого, поэтому власть хочет отселить из Большой Коренихи 5 семей. Правда, с людьми пока не договорились об условиях. В микрорайоне Намыв за год обещают построить подпорную стену и обустроить набережную с защитой от волн.

Власти заказали проект только 2 года назад, хотя жалобы от жителей поступают 9 лет. В прошлом году на строительство денег не нашли, теперь надо переделывать смету.

И заново делать экспертизу проекта, в частности экологическую. Чиновники обещают – в следующем году берег Намыва таки начнут укреплять. Для этого депутаты должны выделить 16 млн грн.

К слову, Факи писали, где купаться в Киеве в 2018 году.

Опубликовано Июнь, 08 в 23:03



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