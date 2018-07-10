В Николаеве ЖЭК нанял частных коллекторов: есть ли нарушения закона

В Николаеве коммунальный ЖЕК заплатит коллекторской фирме 1 млн грн за возвращение 2,8 млн долгов жителей. Победитель тендера будет объявлен буквально на днях.

Информация об этом разделила горожан. Одни одобряют решение коммунальщиков. Другие опасаются, что коллекторы могут перейти к физическому давления на должников. Обе стороны не понимают, почему предприятие не обращается в суд.

В Николаеве жилищно-эксплуатационное предприятие наняло охранную фирму выбивать из жителей долги.

“Люди задолжали за квартплату 10 млн грн”, – жалуются коммунальщики. Вернуть деньги через суд невозможно. За 7 лет исполнительная служба взыскала только пятая часть долгов по решению судов. А на представление новых исков у предприятия нет денег да и статьи расходов.

Смотрите: $135 за интернет и $200 за коммуналку: сколько стоит жизнь в США

50000 жителей района новаторство коммунальщиков восприняли по-разному. Одни не против коллекторов, другие боятся, что давление может быть физическим. Фирма же охранная, а, согласно договору, она «проводить беседы с должниками».

Договор поручения между ЖКУ и охранной фирмой незаконно, – оценил документ юрист Виталий Гунько. Вопреки закону о защите прав потребителей, фирма получает персональные данные жителей и имеет право требовать у ЖЭКа любые документы для работы с должниками.

За два месяца работы коллекторской компании уже удалось вернуть в должников 600 тыс гривен. И не было ни одной жалобы от жителей, – отклоняет замечания юриста заместитель директора предприятия.

Несмотря на скандал, разгоревшийся вокруг договора, коммунальщики продолжат возвращать долги с помощью сторонней фирмы. В системе Прозрачно пока объявлен тендер на коллекторские услуги почти на 3 миллиона гривен долга. Треть денег фирма-победитель получит в качестве вознаграждения.

К слову, в Минфине предлагают забирать субсидии у должников за коммунальные услуги.

Опубликовано Июль, 10 в 22:21



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.