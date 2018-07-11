В Париже открывают легендарный отель Лютеция: почему стоит увидеть и цены

Уже завтра обновленный исторический отель Лютеция в Париже снова откроет свои двери – после 4-летней реконструкции, которая стоила 200 миллионов евро.

Заведение не из дешевых, и администрация надеется – благодаря уникальному расположению и впечатляющей истории постояльцев будет достаточно.

Авторы проекта поставили перед собой амбициозную задачу – совместить стили модерн и арт-деко, в которых здание было создано, с современными дизайном и комфортом.

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В отеле сократили количество номеров. Сейчас их 187. 47 из них – люксы и полулюксы. К услугам посетителей также бассейн, СПА и бар, где играют джаз – так, как было во времена былой славы. Цены далеко не умеренные – ночь в полулюксе будет стоить полторы тысячи евро.

К слову, в Музее истории Киева уникальная выставка – из небытия подняли шедевры украинских музеев – 250 экспонатов, которые стоит рассмотреть.

Опубликовано Июль, 11 в 11:05



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