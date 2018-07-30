В плену убийственной стихии: как непогода уносит жизни людей

Земля, вода и огонь – 3 с 4 стихий донимают людям в разных частях мира.

В Индонезии приходят в себя после 6-балльного землетрясения, который всколыхнул страну накануне. Эпицентром был туристический остров Ломбок.

Сейчас все внимание приковано к спасательной операции в парке Маунт-Ринджани. Там из-за колебаний почвы полтысячи альпинистов оказались заблокированными в жерле вулкана. 135 из них – иностранцы.

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Из-за землетрясения в Индонезии погибли, по меньшей мере, 14 человек. Еще 160 ранены. Многие из них остаются в больницах. Повреждено около тысячи зданий, преимущественно дома.

Напомним, август по прогнозам синоптиков в Украине будет теплым и комфортным.

Опубликовано Июль, 30 в 13:23



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