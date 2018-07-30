Факты / Видео / Мир / В плену убийственной стихии: как непогода уносит жизни людей/

В плену убийственной стихии: как непогода уносит жизни людей

Земля, вода и огонь – 3 с 4 стихий донимают людям в разных частях мира.

В Индонезии приходят в себя после 6-балльного землетрясения, который всколыхнул страну накануне. Эпицентром был туристический остров Ломбок.

Сейчас все внимание приковано к спасательной операции в парке Маунт-Ринджани. Там из-за колебаний почвы полтысячи альпинистов оказались заблокированными в жерле вулкана. 135 из них – иностранцы.

Смотрите: Оборона по пояс в воде: что наделала непогода на Донбассе

Из-за землетрясения в Индонезии погибли, по меньшей мере, 14 человек. Еще 160 ранены. Многие из них остаются в больницах. Повреждено около тысячи зданий, преимущественно дома.

Напомним, август по прогнозам синоптиков в Украине будет теплым и комфортным.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Убийственная молния: как уберечься и первая помощь
Последствия непогоды в Киеве – что ремонтируют, пути объезда и погода на август
Киев и Львов под водой: почему каждый ливень превращает города в Венецию
Смерч из жара, пепла и дыма – уникальное огненное торнадо в США
Убийственная жара в Японии и внезапная зима во Франции – мир накрыли погодные катаклизмы
Во Франции выпал град размером с теннисный мяч
Закарпатьем пронесся ураган с градом – ужасные последствия
Снега по колено, пробки и обмороженные. Апокалипсис в Днипре впереди

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка