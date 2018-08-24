В поисках лучшей жизни: куда едут и чем занимаются украинцы за рубежом

Лечение родных. Образование для детей. Собственное жилье. Эти мечты часто разбиваются о печальные реалии – безработица, безденежье, безнаказанность и ежедневно гонят украинцев за границу. Во времена независимости было несколько мощных волн миграции. Начало 90-х – это выезд интеллектуалов в Израиль, Германии, Канады и США. Тогда ехали навсегда. Следующая волна от 90-х до 2000-х – массовая миграция в Европу – Испания, Португалия, Италия – сюда устремились преимущественно бюджетники, уставшие ждать мизерную зарплату, которую платили по полгода. Смелее оказались женщины.

В начале 2000-х учительница с 12-летним стажем Валентина Степановна тоже подалась в Италию. Оставив дома мужа и двух сыновей семи и 12 лет. 5 лет женщина была без детей. Работала в семье, убирала, мыла, готовила. Забрала мужа и детей. Впоследствии легализовала свой диплом. Получила и итальянский. Теперь она переводчик и консультант по миграционным делам. Вхожа в местную мэрию и переводчик в суде. Помогает получить гражданство Италии другим работникам, для себя же такого документа не хочет.

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Петр – родом из-под Киева – бригадир-электрик. Он зажигал свет в крупнейших высотках польской столицы. Дома – жена и шестилетняя дочь. Петр не был дома 9 месяцев. Но благодаря работе в Польше уже второе лето повезет семью на море. С украинской зарплатой такого не мог себе позволить.

По разным данным, наших работников по миру от 3 до 5 миллионов. Это потрясающие интеллектуальные, трудовые и демографические потери Украины. Но одновременно именно работники самые большие инвесторы в отечественную экономику. Только в прошлом году они перечислили на родину 9 милилардов долларов. При этом государство привлекло меньше двух с половиной миллиардов.

К слову, Факты ICTV разбирались стоит ли украинцам ехать работать за границу?

Опубликовано Август, 24 в 22:59



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