У пострадавшей в Генуе украинки сломан позвоночник

Пациентка из Украины – у нее незначительный перелом позвоночника, а также перелом ноги. Но ее муж не украинец, а гражданин Молдовы, похоже он живет в Италии и у него небольшие травмы.

Врачи говорят, что украинке Наталии надо сделать операцию, она должна провести в больнице минимум 2 недели, но ее жизни ничего не угрожает. Мужчина пострадал гораздо меньше, ему наложили шину на шею и он может заботиться и помогать жене. Медиа сообщают, что пара была на мосту во время его ужасного обвала и упала с высоты 80 метров, из-под завалов их вытащили спасатели.

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В общем, так повезло только двум десяткам людей, которым помогли добраться из-под завалов во время поисковой операции. В то же время количество погибших больше и оно только растет, сейчас сообщают о 39.

И если у больницы скорой помощи все более-менее спокойно, то с другой стороны очень крупного медицинского комплекса, возле морга, сотни людей, которые плачут, потому что стоят в очереди, чтобы идентифицировать тела своих погибших родственников.

К слову, обрушение моста в Генуе: пострадали украинцы.

Опубликовано Август, 15 в 22:15



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