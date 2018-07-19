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В Ровном в единое озеро с пляжем выливают фекалии

Масштабное органическое загрязнение обнаружили специалисты в озере Басов Кут в Ровно – и советуют здесь не купаться. Однако местных это не останавливает, потому что альтернативы нет. Это озеро единственный водоем с пляжем в городе.

Опасаться есть чего – уровень органики в воде сильно зашкаливает – норма превышена в десять раз. Лабораторные исследования подтвердили – в озере есть даже кишечная палочка.

Самое большое озеро загрязняют частные дома на берегах. Экологи и коммунальщики не раз находили сточные трубы, вкопанные в землю. Через них нечистоты сливали в водоем.

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Через грязь немало отдыхающих таки отказываются заходить в воду. Только загорают.

Чиновники говорят, проблему с загрязнением должны решить комплексно. Город будет прокладывать канализацию в частном секторе.

А область должна почистить реку, впадающую в Басов Кут. Очистку озера начнут уже в следующем году. Поэтому пока отдыхающим, которые не хотят купаться в грязной воде, приходится искать водоем за городом.

К слову, эксперты обнаружили микробное загрязнение на 114 пляжах Украины, поэтому не рекомендуют здесь купаться.

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