В центре Харькова рассыпается общежитие

На пороге общежития нас встречает 20-летний Богдан – выпускник педагогического колледжа.

Свой дом незрячие жители еще называют “ловушкой для слепых” – из-за условий, в которых живут.

Парень имеет третью группу инвалидности, учиться пошел, чтобы вырваться из этого ада.

Стена в плесени, потолок в трещинах, зимой в комнате +15. Парень живет с мамой, она работает упаковщицей, зарплата – 700 грн в месяц.

Еще 3,5 тыс на двоих – это соцпомощь. Из общежития ушли бы, но денег на аренду даже однокомнатной квартиры – нет.

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Это общежитие построили в начале 1950-х годов прошлого века. Здесь жили те, кто работал на специализированном предприятии для незрячих.

С тех пор здесь не было ни одного капитального ремонта. Здание из шлакоблока – холодное, крыша протекает, с балкона падают кирпичи.

На 60 жителей одна душевая. Здесь моются по графику, который ведут в журнале. А сейчас еще и бойлер сломался.

Сейчас двухэтажное здание на балансе Украинского общества слепых. Это негосударственное предприятие, поэтому деньги из бюджета на ремонт не выделяют.

Десятки лет эти люди сами зарабатывали себе на жизнь, говорят – изготовляли розетки, которые продавали по всей стране.

Сейчас на товар старого образца покупателей мало. Люди работают несколько часов в неделю, заработанного не хватает даже на зарплаты, а на ремонт общежития – тем более.

Единственное, на что рассчитывают люди – земля в центре города заинтересует инвестров и кто-то захочет построить здесь многоэтажку.

Или же горсовет возьмет на себя заботу за людьми с инвалидностью, и их общежитие перейдет на баланс города.

Защитит город людей с инвалидностью – еще вопрос, а уже через несколько месяцев зима, говорят, надо хотя бы залатать дыры в стенах.

К слову, в Николаевской области 160 учеников школы вместо классов будут учиться в бывшей мастерской.

Опубликовано Июнь, 27 в 11:00



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