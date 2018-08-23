В центре Киева выставили Стугны и Корсары – целятся в танк с 5 км

За годы войны Украина научилась производить оружие без российских комплектующих. Армейцы уже получили 16 тысяч образцов нового и модернизированного вооружения.

Лучше привезли показать на выставку на Михайловской площади в Киеве.

Переносные противоракетные комплексы – Стугна и Корсар – они даже эффективнее американских Javelin. 75 единиц президент передал сегодня на передовую.

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Армейцы признаются, если бы эти комплексы Украина имела еще в начале войны, то нынешняя ситуация на Донбассе была бы совсем другой. Наше вооружение может уничтожить танк за 5 километров.

К слову, ВСУ взяли под контроль село Шуми.

Опубликовано Август, 23 в 21:30



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