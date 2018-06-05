В центре Львова на голову прохожим падают остатки фасада

Балконопад и фасадопад. Кажется эти слова вскоре станут коренными – львовскими.

Потому что, чуть ли не на каждом втором доме в центре Львова штукатурка держится на паутине, а под ногами обломки стен и балконов, дышащие на ладан.

Единственная защита от кусков, которые летят с фасадов, красно-белые ленты. Есть такие далеко не на всех угрожающих участках.

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О том, что нет денег, говорит и сам мэр Львова. Разводит руками и добавляет: ремонтировать фасады и балконы местные власти даже не собирается.

Виновных находит заранее: на этот раз это львовяне – владельцы квартир. Львовянин Игорь говорит: это нереально. Он живет в таком доме 28 лет.

Жалуется, что за все время на обращения людей по аварийности фасада до сих пор никто не отреагировал.

А пока власть перебрасывает полномочия за ремонт фасадов жителям домов, самим львовянам приходится смотреть не только под ноги, но и над головой.

К слову, мост Метро в Киеве закроют на капитальный ремонт.

Опубликовано Июнь, 05 в 22:30



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