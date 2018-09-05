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У врага паника: боевики боятся наступления бойцов ООС

И дня тишины, несмотря на объявленное школьное перемирие, не было в окрестностях Верхнеторецка.

Даже днем ​​здесь нельзя терять бдительности, потому что за время так называемого школьного перемирия здесь активизировались вражеские снайперы. Причем используют преимущественно крупнокалиберное оружие.

Несколько раз днем ​​и чаще ночью летают вражеские беспилотники. С высоты хорошо видны изменения на позициях: где появился новый блиндаж, где обустроили огневую точку. Однако и враждебные диверсионно-разведывательные группы подбираются.

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У врага сейчас паника. Они очень боятся наступления украинских военных. Особенно после ликвидации главаря самопровозглашенной “ДНР”.

К слову, бойцы ООС рассказали, что на Донбасс едут учиться воевать российские срочники.

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