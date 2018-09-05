У врага паника: боевики боятся наступления бойцов ООС
И дня тишины, несмотря на объявленное школьное перемирие, не было в окрестностях Верхнеторецка.
Даже днем здесь нельзя терять бдительности, потому что за время так называемого школьного перемирия здесь активизировались вражеские снайперы. Причем используют преимущественно крупнокалиберное оружие.
Несколько раз днем и чаще ночью летают вражеские беспилотники. С высоты хорошо видны изменения на позициях: где появился новый блиндаж, где обустроили огневую точку. Однако и враждебные диверсионно-разведывательные группы подбираются.
Смотрите: Вонь в воздухе и плохое самочувствие: экологическое бедствие в Крыму
У врага сейчас паника. Они очень боятся наступления украинских военных. Особенно после ликвидации главаря самопровозглашенной “ДНР”.
К слову, бойцы ООС рассказали, что на Донбасс едут учиться воевать российские срочники.
Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!