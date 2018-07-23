В Иерусалиме обвалилась часть Стены плача
Камни упали рядом с женщиной, которая молилась. К счастью, ее даже не задело.
Церковники говорят, это чудо. Если бы обвал был на 10 сантиметров в сторону, или накануне, когда у Стены плача было много людей – избежать жертв не удалось бы.
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К слову, Киев сегодня превратился в настоящую Венецию. Внезапный ливень парализовал один из районов столицы. Тонули автомобили, троллейбусы и трамваи.
2018-07-23
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