В Иерусалиме обвалилась часть Стены плача

Камни упали рядом с женщиной, которая молилась. К счастью, ее даже не задело.

Церковники говорят, это чудо. Если бы обвал был на 10 сантиметров в сторону, или накануне, когда у Стены плача было много людей – избежать жертв не удалось бы.

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К слову, Киев сегодня превратился в настоящую Венецию. Внезапный ливень парализовал один из районов столицы. Тонули автомобили, троллейбусы и трамваи.

Опубликовано Июль, 23 в 21:54



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