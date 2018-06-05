Участник проекта Новые лидеры Алексей Паращенко: цель – бесплатный спорт для детей

Алексей Паращенко – автор проекта Бесплатный спорт детям и участник телепроекта Новые лидеры.

Благодаря ему уже более 100 детей бесплатно занимаются спортом. В планах, чтобы в каждом районе столицы, в каждом городе Украины у детей был такой шанс.

Уже есть помещение для танцевального зала и класс, где будут заниматься девочки.

Смотрите: Институту микробиологии и вирусологии – 90! Какие открытия делают украинские ученые

Сейчас на каждый зал просят помощи у спонсоров. Ремонт спортсмены делают сами. Чтобы чем больше людей узнали о бесплатном спорте и поддержали программу, Алексей отправился в Новые лидеры. Собрал более тысячи голосов и попал в сотню сильнейших.

К слову, в Хмельнике Винницкой области, бывшие АТОвци, создали для себя центр физической подготовки и реабилитации.

Опубликовано Июнь, 05 в 10:47



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.