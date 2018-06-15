Украина без мусора – проект Нового лидера Максима Бородина

Борьба с экологическим загрязнением промышленных городов Украины – возможна, если за дело берутся общественные активисты. В Фактах – новая история цикла Новые лидеры.

Максим Бородин из Мариуполя уверен, что общественность может эффективно следить за уровнем вредных выбросов промышленных предприятий, и более того, обязывать их владельцев развивать экологические проекты. Причем, делать это не на бумаге, а в действительности.

Даже во время интервью он не выпускает из рук мобильный и еще раз фиксирует нарушение природоохранного законодательства одним из промышленных предприятий города. Правовед по специальности, Максим Бородин начал протестовать против загрязнения Мариуполя 6 лет назад.

Тогда это были эко-протесты “Дайте кислорода!”, “Сделаем Украину чистой” и “Стоп смог”. Такие акции начались и в других промышленных городах Украины, они имели большой резонанс.

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Тогда в Мариуполе еще никто не верил, что здесь, где расположены 2 мощные металлургические предприятия, на которых работает большинство жителей, вообще возможно требовать чистый воздух.

Сейчас Максим с командой разрабатывает проект общественного контроля за выбросами промышленных предприятий. Активисты, которым надоело дышать вредными газами, сами собрали 80 тыс грн, чтобы купить собственную независимую мобильную лабораторию, которая будет работать в городе круглосуточно.

Следующее – создание эффективной системы государственного мониторинга и установления газоанализаторов на каждом крупном источнике выбросов. Активист говорит, только так можно заставить крупные предприятия соблюдать экологическое законодательство. В случае отказа, последним придется платить немалый штраф.

Максим Бородин уверен, что с поднятием проблемы экологии на государственный уровень, и при активной поддержке общественности мы имеем шанс жить в чистой стране.

К слову, Факты писали о проекте Виталия Белоброва в Новых лидерах.

Опубликовано Июнь, 15 в 10:45



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