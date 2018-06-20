Украина – без мусора: проект Евгении Аратовськой в Новых лидерах

Уже четвёртый год Евгения Аратовськая убеждает украинцев: мусор – это деньги. Его надо перерабатывать, а не сбрасывать в леса и реки.

Станция уже третья в Киеве, открыта общественной организацией Аратовськои – Украина без мусора. И единственная полного цикла. Здесь сортируют и прессуют мусор и уже готовую для переработки сырье отгружают компаниям. Вскоре собираются даже самостоятельно изготавливать горшки. Для этого уже собирают средства на специальное оборудование.

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Таких станций – не хватает даже в столице, не говоря о регионах. И хотя в этом году на законодательном уровне Украинский запретили сбрасывать весь мусор в одну урну – до сих пор непонятно, кто должен платить за установку контейнеров, сбор отходов и работу сортировочных станций. Для этого тоже нужны законодательные изменения. Изобретать велосипед не надо.

Именно по такому принципу заработала станция. Частная иностранная компания вложила 500 тыс грн в ее создания. Чтобы поощрить открывать такие же пункты в других регионах, Евгения решила принять участие в проекте Новые лидеры. Говорит, хоть законы не совершенны, а ответственного бизнеса не много, все возможно, если каждый украинец будет сознательным.

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Опубликовано Июнь, 20 в 12:02



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