Украина, комфортная для бизнеса – проект Дмитрия Живицкого в Новых лидерах

Он мечтает создать город, комфортный для бизнеса и общественных инициатив. Чтобы каждый, кто имеет силы и желание изменить свою жизнь и окружающих, получил реальную поддержку власти и опытных предпринимателей. Пчелиный городок, козья эко-ферма, школа джаза – это только первые проекты, которые уже начали воплощать в жизнь на Сумщине.

В результате должны выиграть все – авторы проектов построят бизнес, область будет получать налоги, а граждане качественные продукты, образование и отдых, уверен новый участник проекта Новые лидеры Дмитрий Живицкий. Для этого вместе с единомышленниками создал Агентство регионального развития – кластер, где все участники будут помогать друг другу в реализации проекта.

Сумщина – сейчас здесь тоже есть активные и упорные люди, готовые менять страну, говорит участник проекта Новые лидеры Дмитрий Живицкий. Им надо лишь немного помочь.

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Проекты будут приносить деньги в бюджет, создавать новые рабочие места и положительный имидж для туристов. Однако в украинских реалиях это не легко, говорит Дмитрий. Сам имеет успешный опыт в бизнесе и уже два года – руководитель аппарата в Сумской облгосадминистрации. Поэтому как оно – создавать предприятие с нуля и стучать в двери к чиновникам – знает по собственному опыту.

Поэтому и решил создать Агентство регионального развития – своеобразное объединение талантливых и умных людей. Сейчас это четыре десятка представителей власти, бизнеса и активистов, которые будут помогать друг другу.

От реализации проектов выигрывают все, уверен Живицкий – авторы получат прибыльный бизнес, общество – образование и комфортные места отдыха, город – поступления в бюджет от налогов и туристов. Количество участников агентства не ограничено, может присоединиться любой желающий. Главное – идея и желание строить новую страну в родном городе.

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Опубликовано Июль, 24 в 11:52



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