Украина является лидером по экспорту незаконной древесины в ЕС – исследование

Из Украины в страны ЕС импортируется больше незаконной древесины, чем с любой другой страны мира – об этом говорится в докладе британской неправительственной организации Earthsight, изучающий проблемы незаконной вырубки лесов.

Организация последние 2 года исследовала проблему нелегальных лесозаготовок в Украине.

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В своем докладе эксперты пишут – несмотря на действие моратория, за последние 4 года экспорт украинского леса в страны ЕС вырос на 75%. В прошлом году превысил миллиард евро.

Более половины древесины рубят, нарушая законодательство. В основном прикрываются санитарными рубками. Теневых лесопилок по оценкам исследователей в Украине более 12 тыс. Однако, в отчете говорится – если бы Евросоюз не поддерживал спроса на украинскую древесину нелегального происхождения, коррупции в лесозаготовительной отрасли была бы однозначно меньше.

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Опубликовано Июль, 15 в 16:01



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