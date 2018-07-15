Факты / Видео / Украина / Украина является лидером по экспорту незаконной древесины в ЕС - исследование/

Украина является лидером по экспорту незаконной древесины в ЕС – исследование

Из Украины в страны ЕС импортируется больше незаконной древесины, чем с любой другой страны мира – об этом говорится в докладе британской неправительственной организации Earthsight, изучающий проблемы незаконной вырубки лесов.

Организация последние 2 года исследовала проблему нелегальных лесозаготовок в Украине.

Смотрите: Незаконная вырубка и контрабанда леса в Украине – новые штрафы и наказания

В своем докладе эксперты пишут – несмотря на действие моратория, за последние 4 года экспорт украинского леса в страны ЕС вырос на 75%. В прошлом году превысил миллиард евро.

Более половины древесины рубят, нарушая законодательство. В основном прикрываются санитарными рубками. Теневых лесопилок по оценкам исследователей в Украине более 12 тыс. Однако, в отчете говорится – если бы Евросоюз не поддерживал спроса на украинскую древесину нелегального происхождения, коррупции в лесозаготовительной отрасли была бы однозначно меньше.

К слову, контрабанда в Украине: серые схемы и как остановить.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

В Украине заканчиваются запасы хлора: в каких городах могут отключить воду
Новые цены на проезд в Киеве: реакция людей и подорожают ли маршрутки
Анализ крови за 2 минуты: украинское изобретение для передовой
Саммит Украина-ЕС: о чем договорились и 4 направления сближения
Володимир Гройсман
От образования до пенсии – топ-5 реформ, которые крайне необходимы Украине
сміття
Ядовитая вода и вонь! Самая опасная свалка Украины
Сади на дахах
Сад на крыше многоэтажки: чем выгодно и как сделать
Поднятие цены проезда в Киеве: что обещают изменить и кому повысят зарплату

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка