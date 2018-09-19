Украина призывает Россию публично высказаться по псевдовыборам в ОРДЛО

Украинская делегация настаивает – выборы в ОРДЛО могут произойти только по украинскому закону, при участии украинских партий и украинских журналистов. Во время голосования должны присутствовать международные наблюдатели – все это четко прописано в минских сделках. Боевики собираются в кандидаты выдвинуть своих сообщников, а выборы стремятся проводить под дулами российских автоматов.

Конечно, ни о какой объективности не может быть и речи. Украинская делегация призвала Россию публично выразить свое отношение к псевдовыборы и отказаться от фейковых голосования, которое способно свести на нет тяжелые усилия по урегулированию ситуации. Также украинская делегация констатировала во время школьного перемирие увеличилось количество обстрелов, а на оккупированной территории наблюдатели ОБСЕ зафиксировали новейшей российской военной техники, пока же боевики часто препятствуют работе наблюдателей.

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Именно поэтому Украинская делегация настаивает – ОБСЕ работать на всей оккупированной территории, вклюбчно с украинской-российской границей, через который сейчас Москва поставляет на Донбасс наемников и оружие.

также, координатор ОБСЕ Тони Фриш доложил о встрече с 36 украинскими, которые находятся в тюрьмах. Киев надеется, что представителя ОБСЕ допустят и к другим соотечественников, содержащихся боевики, ведь Тони Фриша со всеми встретиться не смог. Поэтому работа по освобождению заложников продолжается.

К слову, Факты ICTV рассказывали, что Кучма и Волкер подтвердили безальтернативность Минских договоренностей

Опубликовано Сентябрь, 19 в 22:19



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