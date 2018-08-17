Украинская мифология в цветах: выставка на Певческом поле в Киеве

Уникальная выставка цветов открылась на Певческом поле в Киеве. Основой цветочных композиций станут герои древних мифов и легенд.

Посетителей ждут не только яркие фото, но и новые знания об украинской мифологии. Композицию открывают ко Дню Независимости.

Композиции готовили весь июль, их 10 штук. Все об украинской мифологии. Организаторы провели масштабное исследование.

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За полтора месяца здесь высадили 200 тысячи цветов. Правда, есть и искусственные, и даже куклы – классического модельного роста.

К слову, на Тернопольщине открыли вход в пещеру, которую не нашли даже НКВДшники.

Опубликовано Август, 17 в 14:16



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