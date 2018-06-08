Украинская моцарелла и рикотта: как изготавливают и где попробовать

Моцарелла, рикотта и халуми – известные европейские и средиземноморские сыры можно производить на фермерских предприятиях в Украине. Но только при условии, если государство не будет мешать развитию такого бизнеса. Несколько лет назад местные жители поселка Покровское в Запорожской области объединились в сельскохозяйственный кооператив.

И с помощью международных благотворительных фондов закупили оборудование для переработки молока и производства сыров. Появилась и собственная продукция. Но реализовать ее кооператив не может. Причина – бюрократические преграды. Уже несколько лет кооператив пытается получить разрешение на продажу. Но натыкается на новые и новые запреты.

Село Покровское в Запорожской области было известно своими молочными продуктами еще более ста лет назад. Но после распада Советского Союза, почти все фермы стояли заброшенные. Восстанавливать молочное производство взялись аж 2008-го. Тогда 22 местные семьи объединились в кооператив. Благодаря помощи международных благотворителей закупили племенных коров, начали открывать минифермы и собирать молоко.

Сейчас членов кооператива почти две сотни. Ежедневно они отправляют в молокозаводы более 10 тонн молока. Два года назад люди задумались и о собственной переработке. Приобрести оборудование помогла программа ЕС – ПРООН – аграрии получили беспроцентный кредит на развитие бизнеса – и теперь здесь изготавливают сыр по известным европейским рецептам.

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Без консервантов, поэтому он хранится не дольше десяти дней. Первую продукцию возили на Ярмарки. Вкусом сыра из Покровского заинтересовались даже в Израиле и Канаде.

Но без проблем кооператоры не обходятся. Сначала цех пытались сжечь неизвестные – вероятно, очень кому-то не нравится успешное предприятие. А потом, началась бюрократическая волокита. С облэнерго, пожарными, санстанциями. Сейчас уже год фермеры бьются за получение разрешения на производство и торговлю. Говорят, доходит до смешного. Очередная проверка, например, обязала построить дополнительные санузлы и душевые.

Когда нужно показать положительные инновации на селе, к кооператорам едут представители районной, областной власти, и даже из Кабинета министров. Узнав о проблемах, все обещают помочь, но лишь на словах.

Но кооператоры из Покровского не сдаются – готовы ехать защищать свой бизнес в столицу. Потому покидать любимое дело, в которое вложили много сил и денег никому не хочется.

К слову, спасти тысячи жизней – цель Ирина Заславец на Новых лидерах.

Опубликовано Июнь, 08 в 17:04



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