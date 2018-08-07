Украинская платформа 3D-моделей: проект Анастасии Гаврилюк в Новых лидерах

Украинцы до сих пор покупают некоторые товары в Росии и пользуются интернет ресурсами враждебного государства. Даже нашим дизайнерам и архитекторам придется покупать макеты для будущих своих работ тоже на российских сайтах.

Поэтому следующий герой телепроекта Новые лидеры, Анастасия Гаврилюк мечтает эту ситуацию изменить. Она создала специальный сайт для дизайнеров, где они могли бы покупать 3Д модели.

Анастасия Гаврилюк показывает свой макет проекта детского сада. Его она создала, как дипломную работу в университете. О профессии архитектора и дизайнера девушка мечтала с самого детства. И своей цели она уже достигла. Сейчас на счету Анастасии сотни дизайнерских интерьеров квартир и домов.

И обустраивает Анастасия не только дома. В ее активе немало дизайнов даже телевизионных студий, для украинских и зарубежных телеканалов.

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Но чтобы создавать интерьеры и воплощать самые смелые замыслы – украинские архитекторы и дизайнеры пользуются 3Д моделированием. Готовые макеты, например мебели, люстр или окон они покупают на специальном сайте. За каждую придется отдавать немалые средства. И, к сожалению, в Украине таких ресурсов нет, все они русские.

Поэтому на проект Новые лидеры Анастасия пришла с идеей создать крайне нужный ресурс в Украине. Мол, лучше пусть эти средства остаются в нашем государстве, чем идут в страну агрессора. Девушка уже и разработала макет будущего сайта.

На нем можно будет не только купить 3Д модели, но делиться своими знаниями, вести свой блог, выкладывать портфолио, общаться с коллегами-дизайнерами.

В настоящее время для воплощения идеи Анастасия ищет программистов и бухгалтеров – и, конечно же, финансовой поддержки. Говорит, если собрать команду, то сайт можно запустить через полгода, а уже через год он будет приносить прибыль.

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Опубликовано Август, 07 в 12:42



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