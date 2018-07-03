Украинская лента Вулкан борется за Золотой глобус 2018

Уже 53-й год подряд небольшой курортный городок Карловы Вары на западе Чехии становится центром мирового кино. На одноименный кинофестиваль съезжаются режиссеры и актеры со всех уголков планеты, чтобы побороться за Золотой глобус. В этом году здесь покажут более 200 художественных и документальных лент, среди которых есть и работы украинских режиссеров.

За несколько часов до премьеры режиссер Роман Бондарчук заметно волнуется. И хотя картина для него не первая, участие в Карловых Варах большой шаг для отечественного кинематографа.

По сюжету трагикомедии, главный герой Лукас – переводчик ОБСЕ переживает кризис среднего возраста. Среди жестоких украинских реалий герой начинает жизнь сначала.

Главного героя сыграл Сергей Степянський, для него это первая роль. Ранее он был обычным звукорежиссером. Но режиссер Вулкана пригласил парня на пробы и тот получил первую в жизни роль.

Читайте: Оскар 2019: названы главные претенденты

В производстве фильма участвовали Украина и Германия. Часть производства фильма была профинансирована Госкино.

Кроме этого несколько украинских документальных проектов поборются за иностранных инвесторов. Это, в частности История зимнего сада режиссера Семена Мозгового о судьбах павильона цветоводства бывшего ВДНХ и документальная лента Панорама режиссера Юрия Шилова.

На мировой премьере Вулкана – аншлаг, свободных мест нет. Перед тем как авторы выйдут на сцену, появляется постер с напоминанием освободить Сенцова.

Фестиваль в Карловых Варах продлится до 7 июля. Именно тогда на торжественной церемонии станет известно, кто получит долгожданный Золотой глобус.

К слову, Пирс Броснан назвал актера, который может стать следующим исполнителем роли Джеймса Бонда.

Опубликовано Июль, 03 в 14:15



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.