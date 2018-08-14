Украинские бойцы вблизи Майорска успокоили противника за 40 минут

На позициях возле Майорска украинские армейцы готовятся принять вечерний бой. После атаки российско-оккупационных войск накануне чистят оружие.

Военные хватаются за оружие и пытаются определить, откуда стреляют.

Атака средь бела дня на этих позициях редкость, однако, это не впервые. Характер атаки определен, огневые точки противника замечены.

Однако врага не останавливает близость к пункту пропуска. Дневная активизация террористов ставит под угрозу жизни гражданских.

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Утолить противника удается за 40 минут. Боевого задора на горловском терриконе, где боевики разместили позиции, хватает не на долго.

Боевики открыли огонь по этим позициям преимущественно вечером, когда закрывается КПВВ. Однако застукать армейцев неожиданно днем ​​- шанса не теряют.

К слову, эскалации на Донбассе: местные готовят укрытия.

Опубликовано Август, 14 в 19:50



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