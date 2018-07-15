Украинские Мальдивы – остров Джарылгач: как доехать, отдых и цены

Море, солнце, чистый воздух и редкая флора и фауна. На самом большом в Черном море острове Джарылгач можно отдохнуть в дикой природе, но с пляжной инфраструктурой.

Беленькие песок, ароматный от трав воздух, дельфины и даже олени – до самого большого в Черном море острова Джарылгач можно добраться на катере из Скадовска за 180 грн. Час путешествия, и турист на сорокакилометровом пляже среди чистой природы.

На далеком острове 2 маяка. Один современный, работает без вмешательства человека и питается энергией солнца. Второму более 100 лет, и он закрыт. Национальный парк Джарылгачский разработал экологическую тропу Маяки и возит туда отдыхающих на однодневную экскурсию.

В тихом уголке острова – пляж с кафе, навесами от солнца, пляжными домиками и бесплатными лежаками. Многие приезжают сюда надолго.

Читайте: Отдых в Скадовске 2018: обзор жилья, пляжей и развлечений

Если жить в палатках, пищу надо прятать от диких кабанов и мышей на деревьях, должны быть обязательно навес от солнца и спрей против комаров. А еще туристам можно использовать газовые примусы.

Воду на остров везти не нужно. Здесь есть скважина.

Второй год на острове работает кемпинг для участников АТО, их семей и волонтеров.

Ежедневно судно ОМ-104 и частные катера привозят на Джарылгач 300 туристов. Они не осознают, что в заповеднике на каждом шагу редкие растения и насекомые. Их костры наносят наибольший вред.

Экологи планируют ограничивать количество самостоятельных туристов и увеличивать групповые экскурсии. Есть идея устроить сафари-тур островом на автомобилях. Чтобы люди наблюдали за стадами оленей и муфлонов на безопасном для себя расстоянии – а еще любовались стаями пеликанов.

К слову, отдых на Днепре: цены и туристические маршруты.

Опубликовано Июль, 15 в 15:33



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.