Украинские Мальдивы за доступные деньги – где расположены и цены
Озеро посреди высоченных скал с чистой, изумрудной водой – это Радванский карьер на Закарпатье. Здесь веками добывали камень андезит.
50 лет назад производство остановили. И теперь это искусственный водоем – любимое место отдыха ужгородцев. Вода прозрачная и очень теплая. Потому что быстро нагревается от раскаленных солнцем камней.
Ужгородский бизнесмен 12 лет назад на берегу карьера устроил частную зону отдыха. Здесь одновременно могут загорать и купаться сотни людей. Вход бесплатный. Лежак – 20 грн. Столько же просят за получасовое катание на катамаране. В кафе можно перекусить.
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Единственное чего не хватает – спасателей. Нет профессиональных спасателей и на винницких Мальдивах. Так в народе назвали Черепашинський карьер. К середине 90-х здесь добывали гранит. Сейчас озеро очень глубокое. А в солнечный день можно увидеть предметы на глубине до 2-х метров.
На Черепашинському озере только начинают обустраивать зону отдыха. Лесоводы построили несколько домов, порядок и собственная безопасность – ответственность самих людей.
Полюбоваться винницкими Мальдивами едут не только местные – об удивительном озере знают по всей Украине. Люди утверждают: отдых у таких необычных озер ничем не уступает морскому.
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