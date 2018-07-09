Украинские Мальдивы за доступные деньги – где расположены и цены

Озеро посреди высоченных скал с чистой, изумрудной водой – это Радванский карьер на Закарпатье. Здесь веками добывали камень андезит.

50 лет назад производство остановили. И теперь это искусственный водоем – любимое место отдыха ужгородцев. Вода прозрачная и очень теплая. Потому что быстро нагревается от раскаленных солнцем камней.

Ужгородский бизнесмен 12 лет назад на берегу карьера устроил частную зону отдыха. Здесь одновременно могут загорать и купаться сотни людей. Вход бесплатный. Лежак – 20 грн. Столько же просят за получасовое катание на катамаране. В кафе можно перекусить.

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Единственное чего не хватает – спасателей. Нет профессиональных спасателей и на винницких Мальдивах. Так в народе назвали Черепашинський карьер. К середине 90-х здесь добывали гранит. Сейчас озеро очень глубокое. А в солнечный день можно увидеть предметы на глубине до 2-х метров.

На Черепашинському озере только начинают обустраивать зону отдыха. Лесоводы построили несколько домов, порядок и собственная безопасность – ответственность самих людей.

Полюбоваться винницкими Мальдивами едут не только местные – об удивительном озере знают по всей Украине. Люди утверждают: отдых у таких необычных озер ничем не уступает морскому.

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Опубликовано Июль, 09 в 17:35



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