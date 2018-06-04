Украинские мосты – где не хватает и почему не строят

Запорожью критически не хватает мостов, а те что есть на ладан дышат или стоят недостроенные. В час пик доехать из спального района в центр настоящий квест и сплошные пробки.

Еще в 2004-м начали строительство 2-х мостов. Подвесной, соединяющий центр города с островом Хортица и переправа через Старый Днепр. Общая длина около 10 км. Завершить планировали в 2009 году, чего так и не сложилось. За 14 лет строительства изменились подрядчики, заказчик и стоимость мостов, с 2 млрд грн до 8.

Исправить ситуацию может новый статус объектов – дороги государственного значения. Это позволит привлечь деньги из таможенных сборов, но вопрос повис в Кабмине. А вот история с мостом №2 в Днепре вообще драматическая, начали ремонт 2016-го, трижды переносили дату открытия, и лишь в конце прошлого года чуть-чуть сдали наполовину отремонтированый мост.

Продолжить планировали с марта, но на подрядчика завели уголовное дело. Сейчас ищут новых исполнителей, тендер в июне.

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Киев, Подильсько- Воскресенский мост через Днепр. Возводить его начали в далеком 2003 году. Но даже недостроенный он поражает размерами, высота арок 78 м над уровнем воды. Его длина более 7 км. Здесь запланировано 6 полос автомобильного движения и линия метрополитена. Впрочем, проехаться мостом киевляне смогут не раньше 2021 года.

Сооружение монументальное: уже смонтировано почти 40 тысяч тонн металлоконструкций, общая стоимость более 11 млрд грн, 5 уже потратили. За последние 15 лет строительство не раз останавливали из-за нехватки средств, но сейчас работы активно продолжаются.

Это, конечно, радует, и учитывая количество автомобилей, столице нужны минимум 2 новые переправы. А правительство до сих пор не приняло государственную программу развития.

Определенную надежду в развитие украинского мостостроения внушает разве что старт работы дорожного фонда, смета которого составляет 47 млрд грн.

К слову, село на Днепропетровщине страдает от мусора. Уже 40 лет хлам с огромной свалки никто не вывозил.

Опубликовано Июнь, 04 в 17:37



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