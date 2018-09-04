Украинские сериалы: появится ли больше и кто будет финансировать

Украинское кино уверенно покоряет мир и отечественные телеэкраны. В этом году в прокат выйдет 49 украинских новинок, большую часть из которых – финансирует государство. Но вот ситуация с сериалами – не такая оптимистичная.

Их производство – чрезвычайно дорогостоящее, а никакой государственной поддержки – до недавнего времени не было. Все может измениться сейчас – ведь Минкульт выделяет 500 миллионов бюджетных средств на патриотическое кино. И на эти деньги впервые могут претендовать не только полнометражные ленты, но и телесериалы.

Государственная инвестиция в сериалы сможет полностью изменить картинку украинских телеэкранов. И избавиться от российского “культурного наследия”.

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Чтобы получить средства, актеры и менеджмент сериала должны быть – украинскими. Поэтому, кроме воспитательной функции, такая инициатива еще и создает рабочие места. Получат ли почти 70 проектов-победителей государственные деньги – решит завтра Кабинет Министров.

К слову, вчера в 20:20 на ICTV прошла большая премьера программы Прорвемось!.

Опубликовано Сентябрь, 04 в 20:26



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