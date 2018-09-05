Украинско-польско-чешский сериал Принцип насолоди: эксклюзивные кадры
Запутанный детектив и динамичный блокбастер – в Украине стартуют съемки сериала Принцип насолоди – нашего совместного проекта с Польшей и Чехией.
Трое следователей из разных стран распутывают три жестоких убийства, произошедших за тысячи километров друг от друга, но очень похожие.
События в Праге и Чехии – уже отсняты, а теперь съемочная группа отправляется в Одессу.
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К слову, украинское кино уверенно покоряет мир и отечественные телеэкраны. В этом году в прокат выйдет 49 украинских новинок, большую часть из которых – финансирует государство. Но вот ситуация с сериалами – не такая оптимистичная.
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