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Украинский кизил: чем полезен и что из него делают

Эти ягоды ждут в Америке, Канаде и даже – Японии. Но выращивают их в Украине. Под Запорожьем начал плодоносить самый большой в Европе кизиловый сад.

В этом году местные фермеры ожидают небольшого урожая – всего 10-15 тонн. Но впоследствии надеются увеличивать мощности и покорять внутренние и зарубежные рынки.

Каждый куст дает минимум килограмм ягод. Сортируют их просто в саду.

У ягоды уникальные свойства – листья помогают при лихорадке и кишечных заболеваниях. А ягоды, даже переработаны – нормализуют давление и сахар и предотвращают склероз.

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К тому же, выводят из организма токсины при отравлении ртутью и свинцом.

Из ягод делают компоты, варенье, соусы, пастилу и морсы.

Ранее Факти ICTV писали, чем опасны обезжиренные продукты.

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