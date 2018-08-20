Украинский кизил: чем полезен и что из него делают
Эти ягоды ждут в Америке, Канаде и даже – Японии. Но выращивают их в Украине. Под Запорожьем начал плодоносить самый большой в Европе кизиловый сад.
В этом году местные фермеры ожидают небольшого урожая – всего 10-15 тонн. Но впоследствии надеются увеличивать мощности и покорять внутренние и зарубежные рынки.
Каждый куст дает минимум килограмм ягод. Сортируют их просто в саду.
У ягоды уникальные свойства – листья помогают при лихорадке и кишечных заболеваниях. А ягоды, даже переработаны – нормализуют давление и сахар и предотвращают склероз.
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К тому же, выводят из организма токсины при отравлении ртутью и свинцом.
Из ягод делают компоты, варенье, соусы, пастилу и морсы.
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