Украинский мед: как выбрать и цена
Раннее лето, ранний и мед. На календаре только начало июня, а пчеловоды уже накачали свежий липовый нектар. На очереди – цветения другого мощного медоноса – липы.
Несмотря на аномально ранний сезон, пчеловоды констатируют неплохой урожай. И он уже появляется в продаже.
Очень важна добросовестность пасечника. Ведь, чтобы продукт был безупречным, его пчелы должны быть здоровыми, а мед – без посторонних примесей.
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Кроме насыщенного запаха, о продукте всегда говорит его цвет. Свежий мед – матовый, он не будет блестеть как янтарь. Оценить качество можно и с помощью обычной ложки – надо просто зачерпнуть ею мед и посмотреть, как он с ней будет стекать.
Еще один фактор качества – цена. Настоящий натуральный мед дешевым не бывает. В этом сезоне цены на акацию колеблются в пределах 250 гривен за литр.
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