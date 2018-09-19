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Украинский рекорд в Бонневиле: мир удивил переделанный электромотоцикл Днепр

Еще один рекорд на соляной пустыне в американском Бонневиле. На этот раз – на 27-летнем мотоцикле Днепр, который украинцы оснастили электродвигателем. До 167 км/ч его разогнал известный гонщик Сергей Малик.

Рекордсмен говорит – в Боневиле собираются отчаянные со всего мира. А его задачей было – оснастить мотоцикл больше украинской начинкой. Киевляне сделали электродвигатель- контроллер.

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Детский инструктор по картингу Николай Ковальчук помогал перевозить и подстраивать детали к Днепру-рекордсмену. Подготовка к таким соревнованиям – это коллективная работа, которая и принесла нашим успех.

В следующем году надеются удивить Бонневиль скоростью 200 миль в час на электромотоцикле, а в Украине – попытаться провести соревнования на скорость.

К слову, Interpipe Techfest. В Днепре представили новинки техники.

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