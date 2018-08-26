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Украинский школьник превзошел рекорды Роналду и Месси

Школьник из Луцка превзошел рекорд самого Лионелла Месси с набивание мяча – парень, у себя во дворе, набил мяч 3 тысячи 284 раза, что на 116 больше.

Такого результата 14-летний Саша даже не ожидал – хотя и тщательно тренировался.

Отец парня уже подал заявку на рекорд Украины. А Саша теперь мечтает стать всемирно известным футболистом, который прославит Украину.

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Он не пропускает тренировок, и днем занимается футболом по несколько часов.

Вчера Факты ICTV писали, что такое воркаут и как им заниматься.

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