Украинский школьник превзошел рекорды Роналду и Месси
Школьник из Луцка превзошел рекорд самого Лионелла Месси с набивание мяча – парень, у себя во дворе, набил мяч 3 тысячи 284 раза, что на 116 больше.
Такого результата 14-летний Саша даже не ожидал – хотя и тщательно тренировался.
Отец парня уже подал заявку на рекорд Украины. А Саша теперь мечтает стать всемирно известным футболистом, который прославит Украину.
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Он не пропускает тренировок, и днем занимается футболом по несколько часов.
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2018-08-26
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