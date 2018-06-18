Украинский стартап собрал $ 60 тыс. за 75 минут: гоночный симулятор покоряет мир

Суперкары с турбомоторами, скоростные болиды и экспериментальные машины-ракеты – все это вам теперь не нужно, чтобы насладиться ощущениями сверхмощных автомобилей. Хватит всего четырех элементов: руля, педалей, лэптопа и VR-очков.

Ралли, дрифт или автокросс. Теперь не обязательно быть профессиональным гонщиком, чтобы почувствовать себя обладателем автотрека.

На первый взгляд педали и руль с настоящей гоночной машины. И ощущения во время езды почти такие же, утверждают разработчики. Благодаря тому, что руль направления подключен к двигателю – водитель буквально чувствует дорогу. Может даже понимать где едет – мостовой, песком или асфальтом.

Пятая версия руля, над которой команда из трех разработчиков работает полтора года. Для тест-драйвов приглашали реальных гонщиков. Малейшие детали устройств создавали собственноручно, не используя готовых механизмов. Благодаря этому неплохо сэкономили.

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600 долларов – именно с такой стоимостью стартап вышел на Kickstarter – платформу для сбора средств на новые проекты. Фанаты симуляторов были потрясены ценой.

Так молодые предприниматели обеспечили себе покупателей по всему миру. Поэтому ожидаемую сумму – 60 тысяч долларов в Kickstarter собрали за первые 75 минут старта кампании. В общем, собрали более полумиллиона долларов.

Эта разработка интересна и тем, что может помочь уменьшить количество аварий на дорогах.

Большинство денег пойдет на производство, часть на расширение команды. Ведь в планах организовать полномасштабное производство в Китае, и доказать, что все возможно.

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Опубликовано Июнь, 18 в 11:00



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