Украинцы, живущие на границе – сколько зарабатывают и где работают

Город Мостиска – районный центр в 65 км от Львова. А кажется, вы уже в Евросоюзе, авто на иностранных номерах здесь почти в каждом дворе. К пункту пропуска ровно 15 км.

Город практически живет в Польше, 2 тыс человек за таможенную смену пересекают пеший переход в Шегинях. Половина из них точно с Мостиски. Вся их жизнь – это купля-продажа польских товаров, продовольствия, польский язык уже стал словно родным.

Граница кормит всех, вздыхает мэр, шагая вдоль главной транспортной артерии города. Именно эта дорога соединяет Украину с Западной Европой. Заработок за рубежом украинцам всегда больше по душе.

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Мэр Мостиски не скрывает: если бы в городе был завод-там некому было бы работать. Представители “челночного” бизнеса официально не работают, у них свободный график, правда, они содержат семьи и оплачивают коммунальные услуги.

Схемы заработка местные передают из поколения в поколение. В приграничных регоинах именно так и живут, – Мостиска, Краковец, Рава-Русская. По всей линии границы десятки тысяч людей бессознательно способствуют контрабанде, не платят налогов, постепенно убивая украинскую экономику.

К слову, Украину ждет наплыв мигрантов.

Опубликовано Июль, 10 в 18:00



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