Обломки от снарядов летели в дома! В АТО враг активизировался на линии фронта

Есть потери на передовой. Один военный погиб, четверо были ранены. Врачи оценивают их состояние, как тяжелое, но стабильное. Боевики не утихают. Наши позиции от начала дня обстреляли пять раз. Горячо по Донецкому и Приморскому направлениям. Оккупанты используют тяжелую артиллерию, запрещенную Минскими договоренностями.

Более 150 артиллерийских снарядов и более сотни мин. Это лишь приблизительное количество тяжелых боеприпасов, которые российско-оккупационные войска выпустили в сторону украинских защитников за прошедшие сутки. Ребята вблизи Авдеевки рассказывают: враг становится активным традиционно с наступлением сумерек.

Днем постоянно слышат стрелковое оружие. В последнее время почти вдоль всей линии фронта, вновь активизировались вражеские снайперы. Свободные минуты на позициях используют для усиления укреплений. Все по четким правилам.

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Громко было и на Приморском направлении. Здесь оккупанты били по украинским позициям в Гнутово, Водяном и Широкино. Эхо обстрелов хорошо слышали и в мирных селениях вдоль линии разграничения. Нина, жительница Талаковки, говорит, взрываться начало накануне с вечера.

Нина показывает, что обломки снарядов долетают до ее дома.

Впрочем, почти на каждую провокацию наши дают ответ. Как сообщает сегодня украинская разведка, за минувшие сутки трое боевиков были уничтожены, еще девять ранены.

К слову, после Чемпионата мира по футболу, который завершится в РФ в середине июля, некоторая эскалация боевых действий на Донбассе возможна, но на масштабные боевые действия Путин вряд ли пойдет.

Опубликовано Июнь, 25 в 20:33



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