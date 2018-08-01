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Уникальные места Украины, которых не найти в интернете: проект Руслана Борта в Новых лидерах

Настоящую историю Украины могут рассказать не авторы школьных учебников, а обычные люди. В этом убежден герой проекта Новые лидеры Руслан Борта.

По специальности военный, хочет сделать свой вклад в возрождение украинской истории. Рассказать о культуре, традициях и уникальных местах, чего не найти в интернете, планирует в собственной книге – Книге из народа. Ищет краеведов в маленьких городках и селах.

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Мужчина стремится показать, что самые интересные находки скрываются за пределами распиаренных туристических маршрутов. А история не ограничивается общими фактами или датами. Больше всего хочет, чтобы украинцы с детства учились ценить родной край. Поэтому первыми читателями народной книги Руслана будут школьники.

Напомним, оживить один из старейших в Украине виадуков – цель Ивана Вережака в Новых лидерах.

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