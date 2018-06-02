Утепление домов и достройка комнат: как волонтеры помогают нуждающимся

Утепление домов, починки крыш и достройка комнат. Все это делают сотни украинских волонтеров.

Бесплатно помогают тем, кому крайне необходимо делать ремонт, а вот денег и сил на это нет.

За четыре года бригады не профессиональных строителей починили более 140 домов по всей стране.

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Дождались помощи и в Винницкой области. Навести порядок ребята взялись в трех домах, в которых проживают многодетные семьи и участники боевых действий. Но кроме строительства, они имеют еще одну миссию, восстановить в украинцах дух братства.

К слову, как в Украине помогают детям в приютах.

Опубликовано Июнь, 02 в 13:39



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