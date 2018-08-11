Включила свет и ее охватило пламя: в Одессе в арендованном доме произошел взрыв

80% ожогов тела, 15% – дыхательных путей. Так закончился отдых в Одессе для 23-летней Насти из Днепра.

Девушка пострадала от взрыва газа в арендованном доме. Сейчас за ее жизнь борются врачи. А родные борются за справедливость.

Потому что полиция начала расследование через 4 дня после инцидента. А в ГСЧС вообще считают, никакого взрыва не было.

Смотрите: Синяки, укусы и царапины – 7-летняя девочка из приюта рассказала об избиении

В ночь на шестое августа, в арендованном отдыхающими доме, произошел взрыв. Анастасия пошла на кухню, чтобы проверить, откуда пахнет газом, включила свет, и ее охватило пламя.

Пожар потушили еще до приезда спасателей, а скорая прибыла на место через 40 минут. Отдыхающих госпитализировали в ожоговое отделение одесской городской больницы.

Напомним, киевские медики провели уникальную операцию недоношенному младенцу.

Опубликовано Август, 11 в 13:44



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.