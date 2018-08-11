Включила свет и ее охватило пламя: в Одессе в арендованном доме произошел взрыв
80% ожогов тела, 15% – дыхательных путей. Так закончился отдых в Одессе для 23-летней Насти из Днепра.
Девушка пострадала от взрыва газа в арендованном доме. Сейчас за ее жизнь борются врачи. А родные борются за справедливость.
Потому что полиция начала расследование через 4 дня после инцидента. А в ГСЧС вообще считают, никакого взрыва не было.
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В ночь на шестое августа, в арендованном отдыхающими доме, произошел взрыв. Анастасия пошла на кухню, чтобы проверить, откуда пахнет газом, включила свет, и ее охватило пламя.
Пожар потушили еще до приезда спасателей, а скорая прибыла на место через 40 минут. Отдыхающих госпитализировали в ожоговое отделение одесской городской больницы.
Напомним, киевские медики провели уникальную операцию недоношенному младенцу.