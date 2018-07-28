В грязи и в хорошем настроении – как команда ICTV преодолевала забег Legion Run

Сначала они разминаются. А потом стартуют. Это не олимпийские игры и не соревнования для спортсменов.

Это так развлекаются в столичном парке те, кто любит активный и экстремальный отдых.

Впереди их ждет 5-километровый забег с различными препятствиями. И преодолевают участники их только с командой. К примеру, взобраться на 7-метровую стену.

А это импровизированный бассейн. Вода в нем – ледяная. До начала соревнований сюда высыпали в сотни килограммов льда.

Смотрите: В Черкассах смельчаки переплыли Днепр в его самом широком месте

Среди тысячи участников забега и команда нашего телеканала ІCTV. Говорят, согласились на участие, потому что хотят проверить не только физическую силу, но и сообразительность.

Ведь порой, чтобы преодолеть определенный барьер, больше нужна не сила, а изобретательность. Но добавляют, соревнования непростые и достаточно утомительные.

И преодолеть этой команде пришлось более 30 препятствий. Они купались в грязи, лазили под колючей проволокой.

А еще преодолевали различные барьеры, лазили по канатам и покоряли воду. Среди тысячи участников ни победителя или побежденного.

Потому что, миссия соревнований одна – популяризировать активный и здоровый образ жизни. Такие соревнования проходят в 12 странах Европы, Азии и даже в Африке.

В столице экстремальные развлечения устраивают уже несколько лет, и каждый раз они становятся популярными.

К слову, украинские десантники победили на соревнованиях в Шотландии.

Опубликовано Июль, 28 в 21:15



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.