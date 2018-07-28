В грязи и в хорошем настроении – как команда ICTV преодолевала забег Legion Run
Сначала они разминаются. А потом стартуют. Это не олимпийские игры и не соревнования для спортсменов.
Это так развлекаются в столичном парке те, кто любит активный и экстремальный отдых.
Впереди их ждет 5-километровый забег с различными препятствиями. И преодолевают участники их только с командой. К примеру, взобраться на 7-метровую стену.
А это импровизированный бассейн. Вода в нем – ледяная. До начала соревнований сюда высыпали в сотни килограммов льда.
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Среди тысячи участников забега и команда нашего телеканала ІCTV. Говорят, согласились на участие, потому что хотят проверить не только физическую силу, но и сообразительность.
Ведь порой, чтобы преодолеть определенный барьер, больше нужна не сила, а изобретательность. Но добавляют, соревнования непростые и достаточно утомительные.
И преодолеть этой команде пришлось более 30 препятствий. Они купались в грязи, лазили под колючей проволокой.
А еще преодолевали различные барьеры, лазили по канатам и покоряли воду. Среди тысячи участников ни победителя или побежденного.
Потому что, миссия соревнований одна – популяризировать активный и здоровый образ жизни. Такие соревнования проходят в 12 странах Европы, Азии и даже в Африке.
В столице экстремальные развлечения устраивают уже несколько лет, и каждый раз они становятся популярными.
К слову, украинские десантники победили на соревнованиях в Шотландии.