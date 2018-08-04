В Италии появилось приложение для ухода за недоношенными малышами

Алесандра, медсестра реанимации для недоношенных детей, демонстрирует новейшую систему наблюдения за младенцами на расстоянии.

Так же можно видеть, как ребенок ест, как его осматривает врач, как он движется и улыбается.

Система очень проста: на инкубаторе установлена ​​веб-камера, а в смартфонах врачей и родителей – специальное приложение, которое позволяет видеть ребенка из любой точки планеты.

С помощью той же программы родители могут общаться с медсестрой, которая ухаживает за ребенком: поговорить с ней или отправить сообщение: она сразу увидит чьи именно родители что-то спрашивают. Поводов для волнения у них хватает.

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Отделение реанимации новорожденных открыто для родителей круглосуточно, но постоянно здесь находиться они не могут. Теперь у них есть возможность вроде бы и не идти.

Система пока работает в тестовом режиме: родители могут наблюдать за детьми с 23 до 10 утра. Но, обещают разработчики, вскоре приложение будет работать в круглосуточном режиме. Но, объятия и прикосновения нужны все время. Только они ускоряют укрепления малышей.

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Опубликовано Август, 04 в 16:02



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