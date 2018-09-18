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В Николаеве возмущенные люди перекрыли движение

Полиция составила на Викторию Бойченко протокол за перекрытие движения. Но других путей защитить дорогу от грузовиков, а сети воды и газа от порыва, люди не видят.

Переулок Глухой 20 лет без асфальта. Как высохнут огромные ямы, на дне можно увидеть газовые трубы.

Коммуникации должны защитит твердое покрытие вместо почвы. Но в районной администрации на стометровый переулок нет денег. Асфальтированный путь здесь будет стоить почти 2 млн. грн. А район получил от города на все дороги только 10 млн.

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В последние годы в Николаеве активно ремонтируют центральные дороги. Но в городе много улиц, которые никогда не видели асфальта. На новое строительство городская власть предоставляет районным администрациям лишь пятую часть от необходимых средств.

Если ежегодно выделять по 200 млн. грн., за 5 лет все улицы города получат асфальт, – уверяют чиновники.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, когда подрядчики понесутответственность за ремонт дорог Украины

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