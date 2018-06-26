В Одессе женщина усыновила 11 детей и собрала деньги на дом

6 девочек и 5 мальчиков. В Одессе Ольга Подусова усыновила 11 детей с различными нарушениями здоровья. Женщина сама воспитывает детей одна – без мужа и бабушек с дедушками.

Живет такая большая семья в обычной 4-х комнатной хрущевке. Но вскоре семья переедет в дом, подаренный благотворителями.

У каждого ребенка сложный медицинский диагноз. У кого слабое зрение, кто-то не говорил, а некоторые совсем не могли ходить. Таких обычно не берут из детских домов.

Смотрите: Кураж-Базар в Киеве – что купить и цены

Сегодня они занимаются бальными танцами, рисуют и учатся играть на скрипке. Ольга делает все, чтобы дети чувствовали себя такими же, как все.

Ольга даже собственноручно оборудовала детскую площадку. Дети радуются, что могут играть на улице.

Уже много лет семья мечтала о доме. И эта мечта осуществилась. Благотворители купили семье Подусових просторный дом. Сейчас там идет ремонт.

Однако денег не хватает, поэтому в столичном театре Франко организовали благотворительный концерт. Средства из него пойдут на обустройство дома. Дети перед выходом на сцену волнуются.

Помог купить дом Александр Соколовский. Он узнал об Ольге из соцсетей, и его поразили ее любовь и жертвенность.

На концерте удалось собрать более 100 тыс грн. Этих денег должно хватить на завершение ремонта и обустройства детской площадки возле дома. После этого Ольга хочет принять в семью еще детей.

К слову, в Черкасской области сгорел дом с многодетной семьей.

Опубликовано Июнь, 26 в 14:05



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.