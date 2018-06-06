В среде радиации и напряжения – тайны работы на ЧАЭС

Все пассажиры бесплатного электропоезда из Славутича – работники ЧАЭС.

Железнодорожная платформа полностью крытое помещение. Здесь сделано все, чтобы минимизировать влияние окружающей среды, пока люди не переоденутся в рабочую форму. Среди 2,5 тысяч работников ЧАЭС идет и Дмитрий.

Он сразу раскрывает тайны. Чтобы попасть на работу, необходимо полностью раздеться. Все вещи, которые на Дмитрие и с ним, на ЧАЭС не попадут, они хранятся в шкафчиках.

Дмитрий работает на ЧАЭС 30 лет, мужчина отвечает за электроснабжение, ремонт двигателей, высоковольтных переключателей и линий электропередач.

К радиационному фону здесь относятся по-философски.

Во время аварии, кроме четвертого энергоблока, наибольшие разрушения потерпели высоковольтные линии электропередач.

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Теперь все восстановлено, а рядом с четвертым реактором работают люди.

Здесь имеют дело с колоссальным напряжением – 330 и 750 киловольт. Это в 3,5 тысячи раз больше, чем в обычной домашней розетке.

Зарплаты здесь выше, чем средние по стране, но в разы меньше, чем у атомщиков в Европе. Из преимуществ двойной отпуск, качественное и дешевое питание и медицинское обслуживание. И интервью прерывает сообщение из радиорубки. Если радиации не видно, то напряжение можно таки услышать.

В ближайшее время электрики в ЧАЭС станут ли не самыми главными. После монтажа оборудования французами на четвертом энергоблоке, обслуживать саркофаг будут именно они. Говорят, работа на станции, остановилась, минимум еще на 100 лет.

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Опубликовано Июнь, 06 в 17:28



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